Mujer corre a los invitados que se negaron a pagar la cooperación de su posada

Una mujer identificada como @floragb en TikTok se ha vuelto viral al correr a varios de sus invitados de una posada privada después de que no pagaran la cooperación de 500 pesos establecida previamente, la acción de la joven ha generado opiniones divididas entre los usuarios de la red social.

En el clip, @floragb se para frente a sus invitados y hace un llamado directo: "Nadie lo dice, pero todos lo piensan y me mandaron a mí a decirlo: ´Los que no pagaron a ching** a su madre de la puerta pa´ allá´. Aquí es posada y pura gente conocida, los que no van a pagar cover, sino les gusta a la chinga**", expresó la protagonista, robándole protagonismo al grupo musical que amenizaba la fiesta.

Algunos usuarios han expresado su molestia contra ella, argumentando que exageró la situación por la suma de dinero en juego, sin embargo, otros la han aplaudido y respaldado, afirmando que es una acción que muchos han deseado llevar a cabo en algún momento.

La joven aclaró las razones detrás de su decisión y explicó que se había establecido un acuerdo previo en un grupo de WhatsApp con 35 personas para llevar a cabo la posada privada, y se había advertido que aquellos que no pagaran la cooperación no tendrían acceso al evento. A pesar de esto, algunas personas prometieron liquidar la deuda al llegar al lugar, pero luego cambiaron de opinión.

"Lo que pasa es que hicimos un grupo de WhatsApp donde estábamos 35 personas para realizar esta posada privada, obviamente dijimos que los que no pagaran no iban a entrar", señaló @floragb en respuesta a las críticas. "Muchas personas, de los de este grupo, dijeron que iban a liquidar llegando al evento, llegan y al final dicen: ´¿Sabes qué? Quédate con los cien que di de anticipo, no voy a pagar de los 500, pero voy a tomar en la banqueta... obviamente no les iba a andar pagando la peda bien a gusto a ellos, ni tampoco el norteño", concluyó, explicando su punto de vista.