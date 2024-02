Mujer encuentra larvas en pollo rostizado de Costco

Una mujer compartió en redes sociales que encontró varias larvas y hasta una mosca dentro del empaque de un pollo rostizado de Costco.

La usuario subió un video en su cuenta de TikTok donde evidenció el mal estado en el que se encontraba el alimento de la marca Kirkland.

En la grabación se aprecian varios puñados de larvas blancas que se mueven lentamente en la piel del pollo.

Incluso, la mujer exhibió que al interior de la bolsa donde venía el alimento se encontraba la mosca, la cual habría colocado los huevecillos.

"Compré este pollo de Costco ayer y vean... nunca me había pasado, y encuentro estas cositas, esas cositas son de mosca, estaba en el refri... el pollo venía sellado", dice la mujer en el video.

La publicación dividió la opinión de los usuarios de las redes sociales ya que mientras algunos apoyaban a la mujer, otros defendieron al establecimiento.

"Los pollos salen a una temperatura que no hay ser vivo aguante yo creo que la mosca se metió en su carro o casa y mejor si no compran ya que últimamente no alcanzo a llevarme uno".

"Como es una tienda mayorista todo lo producen en cantidades individuales, así que, lógico que todo tiene mucho tiempo almacenado! Por ende todo se envejece, así que no es raro que encuentren larvas!".

"Pues que se coma el pollo y las larvas le sirven para que coma una iguana, un camaleón, un pájaro o un pescadito", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Embutidos vendidos en Costco son relacionados con casos de salmonella

Ciertas bandejas de aperitivos de charcutería vendidas por las tiendas Costco y Sam´s Club en Estados Unidos, han sido relacionados con un brote de salmonella que ha infectado a una decena de personas.

Así lo dijeron funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el pasado mes de enero.

Este departamento menciona que, alrededor de 22 estados, han localizado un total de 47 enfermos de los cuales 10 han tenido que ser hospitalizados.