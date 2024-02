Esmeralda Castillo: Eliminan a joven del registro de desaparecidos

Esmeralda Castillo fue eliminada desde diciembre del año pasado de la lista de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), denunció su padre José Luis.

El hombre cuenta al medio El Universal, que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no quiere buscar a su hija, él lo seguirá haciendo.

"Ahora en diciembre nos dimos cuenta de que Esmeralda había sido desaparecida de las listas y esto es grave, porque al estar Esmeralda borrada de la lista de desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda ya no la busca y la comisión investigadora ya no investiga, cuando Esmeralda todavía no está con su familia, no está en su casa", afirmó.

El hombre pide al Presidente y a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que le explique por qué su hija fue borrada.

"Esmeralda Castillo desapareció en Ciudad Juárez el 19 de mayo de 2009, y ahora en 2023, en diciembre, la quieren volver a desaparecer de las listas de desaparecidos", dijo su padre.

José Luis Castillo tiene más de 10 años buscando a su hija

El señor José Luis Castillo tiene más de 10 años buscando a su hija Esmeralda y el año pasado como cada 8 de marzo, salió a marchar para exigir justicia por la desaparición de la joven.

De acuerdo a medios nacionales, el hombre viaja desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México porque no hay rastro de su hija desde el 19 de mayo de 2009, cuando ella tenía 14 años.

Don José Luis marcha con una fotografía de Esmeralda que lleva la frase "No me olviden falto yo", además, lanza brillantina rosada todos los años, compartiendo abrazos entre las asistentes y expresando palabras de aliento.

¿Qué le pasó a Esmeralda Castillo?

La hija del hombre, Esmeralda Castillo desapareció el 19 de mayo del 2009 cuando salió de su casa y caminó a la parada del camión para dirigirse a su escuela.

Don José Luis refirió hace tiempo que él siempre acompañaba a su hija a la escuela, pero ese día se encontraba enfermo por lo que no pudo llevarla y fue la última vez que la vio.

Desde ese momento don José Luis busca a su hija y pese al nulo apoyo de las autoridades, él no pierde la fe de encontrarse un día con su Esmeralda, mencionó hace tiempo en una entrevista.