Mujer se arrodilló frente al gobernador de Tabasco y pidió insulina para su hija

El día de ayer, mientras el gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino, llevaba a cabo un evento de homenaje a los Niños Héroes, una madre burló la seguridad del acto cívico y con una cartulina exigió insulina para su hija diabética.

La señora es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco (ISSET) y con pancarta en mano protestó, primeramente, parada, luego sentada, acostada y de rodillas, frente al mandatario y cadetes. Así permaneció alrededor de 25 minutos, cuando el personal de seguridad buscó sacarla del lugar.

La mujer denunció que le ha sido negada la atención médica en el sector salud, específicamente de la insulina que no le surten desde hace tres meses.

"Gobernador Merino Campos ayúdeme con SSA insulina ISSET. "No hay insulina. Así nos traen, el ISSET tiene 3 meses que no nos da la medicina", decía su cartel.

De acuerdo con medios locales, la señora Ana Griselda señaló que la jalonearon para sacarla de la plaza solo por pedir insulina. Momentos después, supuestamente fue atendida por Merino, quien le aseguró que se atendería su petición y le pidió disculpas por la agresión que sufrió por el personal de seguridad.

"Vamos a terminar como Venezuela. Tengo tres meses que no me dan insulina. Es sorprendente que me jaloneen por pedir eso", expresó la mamá de la niña diabética.

Asimismo, se dijo preocupada por perder su trabajo por su manifestación, pues aseguró laborar en el ayuntamiento del estado en el departamento de limpieza.