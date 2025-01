Municipio de Tultitlán no cambiará la colonia Cuarta Transformación

Este pasado diciembre, los habitantes del municipio de Tultitlán, en el estado de México, despertaron en una colonia con nombre diferente, esto a modo de caprichos del gobierno saliente, cambiando calles y el nombre la colonia a referentes al movimiento del partido Morena.

Recientemente, los vecinos de la "Cuarta Transformación" decidieron tomar cartas en el asunto y derribaron los señalamientos nuevos.

Ahora, la presidenta municipal de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, aseguró que no se van a hacer una consulta con los vecinos y el nombre de la colonia no se cambiara. Asimismo, se afirmó que las casas no serán demolidas.

"Manifiesto públicamente que no desalojaremos, ni demoleremos ninguno de los hogares que han construido las familias que viven en la colonia Cuarta Transformación", afirmó Castro Fernández, en un mensaje directo para los residentes de esta área.

La excusa del municipio para cambiar el nombre fue para evitar que las casas sean demolidas, pues los terrenos de estas colonias son irregulares, algo que los propios lugareños han negado y afirmaron que si tiene sus documentos.