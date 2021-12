No hay piso parejo en sucesión presidencial: Monreal

Monreal aceptó que hay "señales" que apuntan que Claudia Sheinbaum es el alfil del Presidente

VANGUARDIA.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que en esta etapa de sucesión presidencial adelantada no hay equilibrio ni "piso parejo" entre los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador por el método de selección de candidatos que se está aplicando.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, Monreal aceptó que hay "señales" que apuntan que Claudia Sheinbaum es el alfil del Presidente, sin embargo, añadió que esto no le preocupa porque sabe luchar desde abajo y está seguro que podrá convencer al mandatario federal.

"Yo tengo que buscar en Morena que, desde abajo, con los de abajo, impulsemos este piso parejo, aunque no lo ha habido. Y aunque entiendo, porque no soy ingenuo; no estoy haciendo las cosas pensando en que ya se definió, no. Yo creo que podemos hacer cambiar la opinión del Presidente con el tiempo y con los meses.

"Él sabe que no debe poner en riesgo el triunfo y la continuidad o continuación de un proyecto político que él encabezó en el 2018. Creo que no lo puede poner en riesgo y, por tanto, yo tengo confianza en que puedan cambiar las opiniones y que pueda generarse una contienda más equitativa, más pareja, en donde la gente opine.", señaló.