"No llenan ni medio Zócalo, eran como 50 mil": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tundió a la marcha del Instituto Nacional Electoral (INE) pues aseguró que los asistentes apenas y llegaron a los 50 mil o 60 mil manifestantes; mientras que representantes de la movilización aseguran que al menos se concentraron 200 mil personas.

Así se pronunció el mandatario federal en su conferencia mañanera de este lunes 14 de noviembresobre sus impresiones de la marcha de ayer domingo 13 de noviembre, también día de su cumpleaños.

Respecto a la cantidad de personas que asistieron a la marcha, el secretario del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, reportó una cifra de 10 a 12 mil personas. Esa cifra no dejó contentos a los asistentes, quienes a través de redes sociales reprocharon que el cálculo estaba alejado por completo de la realidad.

En cuanto a las protestas, AMLO dijo que la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Esto debido a que el objetivo de su propuesta de reforma electoral es fortalecer la democracia de México.

Recordó que todavía hay riesgos de fraudes electorales.

AMLO acusa de que la marcha del INE fue una excusa para manifestarse en contra de la 4T

AMLO dijo que la marcha del INE fue una excusa para manifestarse en contra de la 4T, pues aseguró que sólo lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes de que él llegara al poder.

"Lo del INE fue una excusa, una bandera pero en el fondo lo que se manifestaron ayer, lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento"

AMLO

Asimismo, el presidente sostuvo que los que marcharon lo hicieron en favor de la corrupción, el racismo, el clasismo y la discriminación.

Además, el presidente se burló de Vicente Fox, Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, quienes asistieron. la protesta como supuestos "demócratas".

También, aseguró que la marcha de ayer domingo 13 de noviembre fue una especie de "striptease político", pero afirmó que fue bueno porque de esta manera existe la posibilidad de diálogo y conciliación.

No hubiesen ni llenado la mitad del Zócalo: AMLO

Sobre la cantidad de personas que fueron a la marcha, AMLO aseguró que a pesar de la campaña que hicieron los conservadores no se registró una alta afluencia.

El presidente calculó unos 60 mil asistentes, con los, precisó, no se llenaría ni la mitad del Zócalo del Centro Histórico.

"No participó mucha gente, no les falta más pero para tener una idea yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, que no hubiesen ni llenado la mitad del Zócalo, pero deben de ser como unos 60, 50 o 60 mil. El Zócalo se llena con 125 mil"

AMLO

Ante esto, AMLO retó a la oposición para que puedan llenar el Zócalo de la CDMX, ya que de manera irónica dijo que las luchas, aunque se traten de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse y de energía.

En este sentido. dijo que sería necesario que la oposición hiciera más marchas porque no sólo se trata de hacer una sola marcha al año, por lo que los retó a tratar de llenar el Zócalo. con una nueva movilización.

Finalmente se alegró de que se esté formando el bloque conservador de manera pública, para que no permanezca en clandestinidad.