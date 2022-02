No se han localizado los cuerpos en Michoacán: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Reforma y a diversos medios de información por difundir la noticia sobre el fusilamiento de 17 personas en Michoacán, ya que él aseguro, la Fiscalía estatal no le ha informado que se hayan encontrado los cadáveres, pese a que en lugar de los hechos se ubicaron casquillos, manchas de sangre e incluso restos humanos.

Este lunes, el periódico Reforma, dio a conocer que un comando armado asaltó un velorio, tomó de rehenes a un grupo de personas y las fusiló en la vía pública la tarde de ayer en San José de Gracia, Michoacán, poblado fronterizo con Jalisco. Las estimaciones extraoficiales indicaron 17 muertos y la ejecución, videograbada por testigos, significaría la mayor masacre en este año.

Al respecto, durante la Mañanera de este lunes realizada en Palacio Nacional, López Obrador, señaló: "ojalá que no sea cierto lo que están difundiendo... pero me llamó la atención que el País, Liébano Sáenz, el Reforma, (que lo trae de ocho columnas) y toda vía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Fusilan a 17 en velorio".

López Obrador, dejó en claro que en vista de que no se han localizado los cuerpos de las personas fusiladas, no se puede confirmar la noticia.

"Hoy en la mañana en el informe que nos dieron, no han encontrado muertos. Si dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más".

López Obrador, estimó que hoy mismo se tendría mayor información con respecto a este caso, al momento que reiteró que la Fiscalía de Michoacán aún no le ha comunicado nada más al respecto.