"No se puede humillar"; AMLO arremete contra cateo de casa de Alejandro Moreno

El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, señaló estar inconforme con la manera en la que autoridades ingresaron en la supuesta casa del dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

AMLO, afirmó que aunque el mandatario de Revolucionario Institucional, no es de su agrado, aseguró que el trato que se dio al cateo fue indigno, recordando situaciones similares que buscaban humillar a la persona.

"Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, hablo de la forma en que entraron a hacer la diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar, la dignidad de las personas", dijo.

Este lunes 4 de julio, durante un operativo encabezado por el fiscal de Campeche, Renato Sales, autoridades ingresaron a una propiedad del exgobernador del estado y hoy líder priista.