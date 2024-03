Normalistas intentan ingresar a Palacio Nacional; AMLO asegura que están en su contra

El día de hoy, durante la conferencia matutina del dia de hoy se vio interrumpido debido a que un grupo de normalistas encapuchados intentaron ingresar a Palacio Nacional esto debido a que los protestantes exigen ser atendidos por el presidente Obrador.

En las imágenes captadas por Radio Fórmula se puede ver cómo los encapuchados golpean las puertas de Palacio Nacional, para después usar petardos.

Así los actos de los encapuchados en Palacio Nacional, mientras el presidente López Obrador ofrece la conferencia matutina



(Vía @Radio_Formula)pic.twitter.com/Lcpk1gPB3b — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 6, 2024

La Policía Militar logró evitar que los encapuchados entraran al Salón Tesorería, donde se realiza la conferencia matutina del presidente López Obrador, para que después fueran desalojados por la policía de la CIudad de México.

Debido a estas acciones, AMLO se negó a recibir a los manifestantes, señalando que serían atendidos por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Asimismo el mandatario aseguró que el movimiento de los 43 de Ayotzinapa está en su contra.