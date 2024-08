"Nos beneficia" AMLO minimiza huelga del Poder Judicial

De nueva cuanta desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cargo en contra del poder judicial, ahora criticando la protesta de los trabajadores del poder judicial.

AMLO minimizó la huelga de los trabajadores, asegurando que aunque respeta la huelga, este dijo que beneficia a su estado, pues "los jueces no podrán liberar criminales". Lo señaló por el presidente es debido a los acusados que llegan a ser liberados tras ser vinculados a proceso.

"A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, que hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado.

“Un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz, un sistema judicial caracterizado por la corrupción y que lo que se está planteando es renovarlo para que se imparte justicia a todos los mexicanos que no haya ningún órgano de gobierno faccioso”, continuó el mandatario desde Palacio Nacional.

Asimismo, recordó que esta iniciativa no significa un control por parte del Poder Ejecutivo en el Judicial, puesto quién tendrá el poder será “el pueblo”.