Lanzan servicio ferroviario rápido México-EE.UU. con ahorro y eficiencia logística

CDMX, México, 30 de mayo de 2025 — J.B. Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ: JBHT), uno de los mayores proveedores de soluciones de cadena de suministro en América del Norte; BNSF Railway, el ferrocarril intermodal más grande del continente; y GMXT, el principal proveedor ferroviario en México, anunciaron el lanzamiento de Quantum de México, un nuevo servicio ferroviario intermodal de alta velocidad que busca mejorar la eficiencia logística y reducir costos para empresas mexicanas.

Este nuevo servicio se basa en el modelo exitoso de Quantum en EE.UU., lanzado en noviembre de 2023. Quantum de México ofrece entregas just in time, combinando la rapidez del transporte por carretera con la confiabilidad del ferrocarril. Con una tasa de entrega puntual superior al 95% y un tiempo de tránsito hasta un día más rápido que el intermodal tradicional, esta solución atiende a sectores con carga sensible al servicio.

El sistema incorpora tecnología de rastreo y monitoreo en tiempo real, mejorando la visibilidad en la cadena de suministro y minimizando retrasos. Además, cuenta con soporte 24/7 y funciones como priorización de carga y descarga eficiente de vagones.

“La conversión modal es clave para aumentar la eficiencia y el ahorro de costos,” destacó Spencer Frazier, vicepresidente ejecutivo de ventas en J.B. Hunt. “Este servicio representa 35 años de colaboración y experiencia entre nuestras compañías.”

El anuncio se realizó durante el Congreso Intermodal de la AMTI en Puerto Vallarta. Para impulsar el crecimiento en México, J.B. Hunt abrió una nueva oficina en Querétaro.

Quantum de México operará rutas clave entre:

EE.UU. : Chicago, Dallas-Fort Worth, Costa Oeste y destinos del Este.

México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

“Este servicio es un hito en nuestro compromiso con la innovación en logística internacional,” dijo Jon Gabriel de BNSF. “Nos permite ofrecer una experiencia sin igual a nuestros clientes.”

Desde 2024, las tres compañías operan un cruce intermodal a través de Eagle Pass, ofreciendo una red que cubre todo América del Norte.

J.B. Hunt posee la flota intermodal más grande del continente.

BNSF opera la red ferroviaria intermodal más extensa.

GMXT cubre el 90% del PIB de México con presencia clave en Texas y Florida.

“Gracias a la alianza con J.B. Hunt y BNSF, hemos demostrado que el transporte intermodal es esencial para las industrias en América del Norte,” expresó Luis Hernández de GMXT.

Potencial intermodal de México

México se ha consolidado como uno de los 10 mayores exportadores del mundo, con más de dos tercios de sus exportaciones dirigidas a EE.UU. Las industrias líderes incluyen la automotriz, manufactura, electrónica y agricultura, todas con necesidades de entrega ágil.

Actualmente, el 70% de la carga entre México y EE.UU. se transporta por carretera (OTR). La nueva colaboración apunta a convertir esa carga al transporte ferroviario intermodal, optimizando costos y reduciendo la huella de carbono hasta en un 65%.