Ana Carolina subió sola al Cerro de las Mitras: Guardia de seguridad

Monterrey.- La tragedia que envuelve el fallecimiento de Ana Carolina Saucedo ha tomado un nuevo giro con la aparición de un testimonio clave. Un guardia de seguridad del Cerro de las Mitras confirmó que la joven estudiante de 22 años subió sola el pasado viernes 7 de febrero y nunca bajó.

En entrevista con N+ Monterrey, Ruperto, un trabajador con 17 años de experiencia en la zona, aseguró que registró la entrada de Ana Carolina a las 8:47 horas de la mañana. Según su testimonio, la joven indicó que se dirigía a la zona de Minas, un área de difícil acceso dentro del cerro.

"Me dio su nombre y yo le pregunté a dónde iba. Le dije: '¿va a la Cama de Piedra?', y me respondió: 'no, voy a las Minas'. Entonces la anoté en el registro y le pedí su número de celular antes de dejarla pasar", relató el guardia.

Ruperto explicó que, debido a la seguridad con la que Ana Carolina indicó su destino, asumió que conocía la zona. Por esta razón, no le sugirió esperar a otros senderistas para subir acompañada. Además, mencionó que no notó si la joven llevaba mochila o equipo de senderismo, ya que su función es únicamente registrar a quienes ingresan al área.

El hallazgo del cuerpo

Después de más de dos días de búsqueda, el cuerpo de Ana Carolina fue encontrado el lunes 10 de febrero en una zona de difícil acceso del Cerro de las Mitras. Equipos de Protección Civil Estatal y Municipal, junto con brigadas de voluntarios, participaron en el operativo de rastreo, que incluyó el uso de drones y helicópteros.

El caso ha generado una gran conmoción en la comunidad de Monterrey, especialmente entre senderistas y estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Cumbres, donde Ana Carolina estudiaba.

Según versiones en redes sociales, la joven habría ascendido por una vereda cercana al Instituto Kilimanjaro. Sin embargo, aún se desconocen las circunstancias exactas de su fallecimiento y si hubo algún factor externo que contribuyera a su muerte.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar qué sucedió después de que Ana Carolina ingresó sola al cerro.