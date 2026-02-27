Fuerte operación federal en Sinaloa: Harfuch promete justicia tras secuestros de mineros y turistas

En un momento crítico para la seguridad en Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sentenció que los casos de secuestro que han conmocionado al país no quedarán impunes. La declaración se dio este viernes desde Mazatlán, donde encabezó un informe sobre los esfuerzos federales para esclarecer dos hechos de alto impacto: el secuestro de trabajadores mineros en Concordia y la desaparición de turistas en este destino turístico del Pacífico mexicano.

Acciones de la autoridad

Desde el inicio de las investigaciones, autoridades federales y estatales han reforzado su presencia en zonas estratégicas de Sinaloa. Elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional trabajan en conjunto con la Fiscalía para localizar a las víctimas y capturar a los responsables. Según Harfuch, ya existen detenidos vinculados a ambos casos, y otros posibles implicados están bajo investigación.

En el caso de los mineros en Concordia, operativos realizados a principios de febrero permitieron la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en el secuestro de trabajadores vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver. Entre los detenidos está Jesús Abel "N", señalado como parte de una célula del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

Por su parte, en Mazatlán se reportó la detención de dos personas relacionadas con la desaparición de un grupo de turistas originarios del Estado de México. A la fecha, dos de los turistas han sido liberados y las autoridades continúan rastreando a los demás.

Detalles confirmados

Estos hechos ocurren en medio de una escalada de violencia en Sinaloa impulsada por la disputa entre facciones del cártel local. Los enfrentamientos y desapariciones han puesto nuevamente en el centro del debate la estrategia de seguridad del Gobierno federal, que ha desplegado miles de elementos en la región con el objetivo de desarticular bandas criminales y reducir delitos de alto impacto.

Desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, se ha insistido en reforzar la cooperación institucional para enfrentar estas crisis, además de intensificar labores de inteligencia y búsqueda en zonas serranas y puntos estratégicos.

Impacto en la comunidad

La línea del presidente de la seguridad en México es firme: "No quedarán impunes". Harfuch reiteró que la prioridad es localizar a todas las víctimas, judicializar a los responsables y garantizar justicia para las familias afectadas. El mensaje apunta tanto a los delincuentes como a la sociedad: la coordinación entre fuerzas federales y estatales es ahora más intensa que nunca.

Este tipo de eventos ha despertado preocupación dentro y fuera de México, no solo por el riesgo que representan para residentes y visitantes, sino también por el impacto en sectores como la minería y el turismo, pilares económicos del Pacífico mexicano.