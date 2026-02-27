Golpe a la Delincuencia en Tamaulipas: Detienen a "El Lexus" y Ocho Integrantes del Cártel del Golfo

Matamoros, Tamaulipas — En una acción conjunta de seguridad que marcó un fuerte golpe a la estructura criminal del Cártel del Golfo, las autoridades federales confirmaron la detención de Antonio Guadalupe "N", mejor conocido como "El Lexus", junto con ocho presuntos integrantes de la organización en el Ejido Sandoval, en las afueras de Matamoros.

La operación, efectuada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana, fue encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó el arresto a través de sus redes sociales.

¿Quién es "El Lexus"?

"El Lexus" era identificado como líder de la célula Operativa Ranger, una estructura vinculada a los "Ciclones", una de las facciones más activas del Cártel del Golfo en la región noreste del país.

Las autoridades lo señalan por delitos que incluyen:

- Extorsión

- Secuestro

- Tráfico de armas

- Tráfico de personas

- Narcotráfico, tanto en México como en Estados Unidos.

Su importancia en la red criminal lo colocaba también como uno de los individuos buscados por Estados Unidos, que podría solicitar su extradición tras este arresto.

Detalles del operativo

El despliegue inició en las primeras horas del jueves con un fuerte movimiento de fuerzas terrestres y aéreas en el Ejido Sandoval, donde se establecieron cercos de seguridad y se recorrieron carreteras federales con apoyo de vehículos blindados.

Durante el operativo se aseguró un arsenal de alto poder, que incluía:

- Fusiles Barret calibre .50

- Lanzacohetes

- Granadas

- Cartuchos y equipo táctico

- Vehículos utilizados por la célula criminal.

¿Qué representa esta captura?

Las autoridades federales han calificado esta acción como otro golpe importante en la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que diversas células delictivas han intentado reorganizarse tras recientes detenciones y acciones de seguridad en varios estados.

Además de debilitar a una estructura clave dentro de la organización, la captura de "El Lexus" podría proporcionar información valiosa sobre otras operaciones y vínculos transnacionales, lo que representa un avance en la estrategia de seguridad del país.

La detención de Antonio Guadalupe "El Lexus" y otros ocho presuntos criminales en el sur de Tamaulipas subraya la coordinación entre distintas fuerzas de seguridad en un operativo que no solo desmantela a un grupo armado, sino que también envía un mensaje claro al crimen organizado: ningún operador importante está fuera del alcance de la justicia.