Gobierno de Sheinbaum descarta terrorismo en coche bomba de Michoacán

Afirma Gobierno de Sheinbaum que coche bomba en Michoacán no fue un acto terrorista. Añadió que la línea de investigación es sobre delincuencia organizada y el homicidio, por lo que se descarta el terrorismo. Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló sobre el caso del coche bomba de Michoacán.

Mencionó que en este caso no es la primera vez que se usan explosivos en este año, precisamente en esta zona. Es un grupo afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a otro grupo que son Cárteles Unidos, dos líderes que están en la zona muy específicos, fue una pugna entre ellos, un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculada con uno de estos líderes. Apuntó que son grupos delictivos afines al Cártel de Jalisco, al Cártel de Tepacaltepec, Cárteles Unidos y que muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en 2016. "Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), no es por terrorismo, como sabemos la ley tanto mexicana como internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, en este caso en específico son casos criminales para ampliar sus actividades, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego, ampliar más el narcomenudeo, minería ilegal, etcétera", expresó.

Añadió que la línea de investigación es sobre delincuencia organizada y el homicidio, por lo que se descarta el terrorismo. Agregó que se están haciendo diversas diligencias, por lo que no quiere entorpecer la investigación de la Fiscalía General de la República, que está segura de que más adelante informará, como mencionaron en su comunicado.