Desmantelan red de huachicol vinculada a Raúl Rocha Cantú en CDMX

La red de huachicol que ha sido vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú mantenía sus operaciones desde varias colonias de la Ciudad de México (CDMX), según investigaciones de las autoridades.

Al respecto, la información contenida en las indagatorias refiere que dicha red de huachicol dispuso de manera ilegal de diversos inmuebles ubicados en distintas colonias de la CDMX para usarlos de varias maneras:

- Casas de seguridad

- Oficinas administrativas

- Bodegas

- Domicilios de los principales operadores

La red de huachicol vinculada a Raúl Rocha Cantú realizaba actividades criminales en varias colonias de CDMX. Por medio de diversas casas, departamentos y bodegas que se localizan en distintas colonias de la CDMX, operó la red de huachicol, tráfico de armas y lavado de dinero que estaría vinculada a Raúl Rocha Cantú.

De acuerdo con los datos contenidos en las investigaciones, los inmuebles que han sido identificados por estar ligados a las operaciones criminales de la red se ubican en las siguientes alcaldías:

- Miguel Hidalgo colonia San Miguel Chapultepec: Se ubicaron documentos, armas, computadoras y registros financieros, algunos vinculados a las operaciones de huachicol.

- Benito Juárez, Calle Niño Perdido 398: Se identificó la base de operaciones para diversas actividades delictivas.

- Gustavo A. Madero, colonia San Felipe de Jesús: Se localizó una bodega de armas largas, cargadores y equipo táctico.

Desde dichos inmuebles que eran utilizados para diversas tareas, un grupo de 14 personas vinculado a la red de huachicol se encargó de realizar las actividades criminales que consistían en:

- Tráfico de armas

- Traslado y comercialización de huachicol

- Lavado de dinero

- Planeación de actos de despojo y regularización de más inmuebles

- Venta de droga

Raúl Rocha Cantú ha sido involucrado en red huachicol. Cabe destacar que en las investigaciones que se realizan alrededor de la red de huachicol que operaba en varias colonias de la CDMX, se menciona en diversos puntos el nombre del empresario Raúl Rocha Cantú.

Con respecto a ello, los datos establecen que el empresario participó como el responsable de financiar la importación de combustible que se obtuvo de manera ilegal. Los informes también refieren que Raúl Rocha Cantú era el encargado de inyectar recursos para concretar la compra de combustibles provenientes de Guatemala y Estados Unidos. Los hidrocarburos adquiridos por quien también fue contratista de Pemex, se añade, eran comercializados de manera ilegal con el apoyo de estaciones de servicio en los estados de Querétaro y Guanajuato.

Por los señalamientos en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a mediados de noviembre del 2025 una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, quien permanece en calidad de prófugo de la justicia.