Otra vez fuera de la cárcel, testigo clave del caso Iguala

Después de una detención de 72 horas por portación de arma de fuego, Patricio Reyes Landa, El Pato, integrante de la organización criminal Guerrero Unidos y quien declaró haber asesinado y calcinado a normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, quedó en libertad ayer, confirmaron a Excélsior fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin ofrecer mayores detalles, como qué tipo de arma llevaba Reyes Landa ni en qué contexto se dio el arresto, ni tampoco cómo fue que la policía del Estado de México entregó a este hombre a la FGR, se informó que El Pato fue detenido por la policía estatal en Tlalnepantla y entregado en la subdelegación de la FGR de ese municipio mexiquense.

Reyes Landa -quien con su testimonio y el de otros acusados la desparecida Procuraduría General de la República fincó la llamada verdad histórica sobre la desaparición de 43 normalistas de quienes aún se desconoce su paradero-, informaron las fuentes de la FGR, quedó sujeto a proceso, pero en libertad bajo las reservas de ley, ya que el delito de portación de arma de fuego (que llevaba) no es grave, explicaron.

De acuerdo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas como revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial; pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

Sin embargo, no se informó qué tipo de arma llevaba El Pato cuando fue detenido, por lo que pudo obtener su libertad bajo reservas de ley. Ni tampoco si fue presentado ante la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa o ante qué fiscalía compareció.

Después de haber sido arrestado el 27 de octubre de 2014 acusado de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Patricio Reyes dejó la cárcel el 26 de octubre de 2018, junto con Agustín El Chereje, y El Jona, y quedaron absueltos de cargos relacionados con delitos de delincuencia organizada y secuestro de los 43 estudiantes. Ayer volvió a librar la cárcel Reyes Landa de 31 años de edad.

En la edición del domingo 5 de septiembre, Excélsior confirmó con el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, la detención de Reyes Landa. En el contexto de la confirmación, Rosales reveló que El Pato estaba brindando información a los investigadores del caso. Con esta afirmación no se sabe cuántos de los 72 implicados en el caso Iguala que han sido excarcelados, estén dando información a las autoridades, y que esto pueda ser la ruptura del pacto de silencio con el cual la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR espera llegar a la verdad de los hechos ocurridos hace casi siete años.

Hasta donde tengo entendido él (Patricio Reyes Landa) estaba brindando información, eso es lo que tenemos entendido, aunque no lo puedo corroborar", repuso el abogado al darse cuenta de que había incurrido en una indiscreción. Al día siguiente, reiteró que los investigadores estaban tendiendo puentes para que El Pato ofreciera información del caso.

Uno de los investigadores del caso Igual desde su ejecución por parte de policías de municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en contubernio con la banda criminal de Guerreros Unidos fue consultado sobre la revelación hecha por Vidulfo Rosales, lo que en su opinión implícitamente lleva algún tipo de beneficio por la parte de la justicia federal, aseguró que este tipo de fuentes no son confiables y pueden conducir a más errores en los resultados.

El investigador, quien pidió omitir su nombre, por cuestiones de seguridad, afirmó que en el caso Iguala, son importantes las búsquedas, pero más los hallazgos. "En tanto no surjan nuevos datos en ese sentido y no se envíen a Innsbruck los 114 restos óseos que propuso o recomendó la anterior administración de la CNDH, la narrativa de origen no cambia mayor cosa".

Por cuanto hace a la detención, el sábado y la liberación ayer martes de Patricio Reyes Landa, comentó, es necesario establecer bajo qué supuesto se dieron ambos hechos.

Un dato importante a tomar en cuenta, es que hasta dónde se sabe, El Pato no alcanzó su libertad (en octubre de 2018) por ser inocente, sino por aparentes violaciones al debido proceso. Si la sentencia fue con reservas, la FGR puede perfeccionar o enderezar la indagatoria en la parte que corresponde y volver a ejercer la acción penal en su contra", afirmó el investigador del caso Igual de hace siete años.

Agregó que "lo importante será ver si este individuo aporta una narrativa distinta y con qué elementos de prueba se cuenta o dispondrá para sustentarla. Así también, cabe preguntar si van a detener a otros participes que alcanzaron su libertad bajo la misma hipótesis".

Eso de "negociar" a cambio de dar información, es un término cuestionable que conduce a escenarios poco claros, a guisa de ejemplo el caso del testigo el tal "Juan" (Gildardo López Astudillo), refirió.

Testigos como esos poco o nada ayudan a esclarecer los hechos en forma fehaciente e indubitable. No hay que olvidar que son delincuentes y que participaron activamente en carácter de perpetradores en la desaparición de los normalistas, concluyó el investigador.

Después de esas 72 horas detenido y liberado, no se sabe si Patricio Reyes Landa es un testigo protegido de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, o si su detención simplemente fue un caso fortuito de un ciudadano que lleva un arma consigo y que en todo caso no es de uso exclusivo del ejército.