Padres de adolescente abusado por diputado, piden ayuda a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. Padres del adolescente de 15 años que acusó al diputado Saúl Huerta, de haberlo agredido sexualmente, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante la Comisión Permanente y se logre aprobar para la próxima semana el juicio de desafuero en contra del exdiputado de Morena.

María Guadalupe Lezama y Raúl Reyes pidieron la ayuda del Presidente para que el caso no quede impune y Saúl Huerta no sea protegido por el partido.

Le diríamos al Presidente que, con el corazón en las manos, se ponga en mis zapatos, que se haga justicia, que le quiten el fuero y que lo metan a la cárcel. Que pague, por lo que hizo, porque ya estuvo bien. No ha sido uno, fueron varios (jóvenes), que se haga justicia y que se vea que no lo van a solapar por ser morenista", expresó en entrevista para Excélsior, María Guadalupe.

La madre del menor relató que su hijo se encuentra bajo tratamiento siquiátrico, tras la agresión por parte del diputado Saúl Huerta, misma que fue denunciada por el menor, en abril pasado. Recordó entre lágrimas que antes de la agresión su hijo soñaba con ser chef y dedicarse a viajar.

Describió a su hijo como un joven alegre, que siempre la apoyaba en la venta de su puesto en un tianguis en San Francisco Totimehuacán, en Puebla.

Él hablaba mucho de que quería ser chef. Ahora está callado, le gustaba hablar mucho, estaba contento. Es otro. No quiere salir, tiene miedo. Mi hijo tiene derecho a ser feliz y no tenía que haber pasado este abuso sexual o violación. Es triste, como mamá, verlo así. Me duele mucho, el que mi hijo fuera feliz y ahora no", expresó con tristeza.

La madre del menor aseguró que Saúl Huerta se aprovechó de su vulnerabilidad económica para prometerle a su hijo que lo ayudaría a estudiar gastronomía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo inscribiría a clases de inglés y le enseñaría a conducir.

Su padre, Raúl Reyes, considera que a casi cuatro meses de que el legislador fuera detenido en flagrancia, los diputados y senadores "se burlan de lo que le pasó a su hijo", al posponer su desafuero.

Nosotros nos encontramos mal, con enojo, con impotencia de ver cómo los diputados se burlan de lo que le pasó a mi hijo. Todo esto ha sido muy agotador, muy abrumador. Desde un principio no nos hicieron caso, no nos quisieron atender, a mi hijo no le creyeron, lo revictimizan", acusó.

Ante la incertidumbre de que el legislador no sea desaforado, el padre exigió a las autoridades judiciales que Saúl Huerta sea vigilado para que no escape del país, y se pueda proceder en su contra cuando pierda el fuero el 1 de septiembre.

El abogado de la familia, Teófilo Benítez, pidió que Morena y los legisladores dejen de proteger al presunto agresor para que la justicia determine su responsabilidad en la agresión del menor. Manifestó que está en la conciencia de cada legislador y de la Fiscalía capitalina si no se actúa con legalidad.

El defensor rechazó que el legislador haya perdido sus derechos políticos, como mencionó su exbancada, pues continúa con la inmunidad del fuero.