Parte la primera caravana migrante del año

A pesar de las distintas reuniones entre funcionarios mexicanos y americanos, el dia de hoy, una nueva caravana migrante partió de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, con Estados Unidos como destino.

Los migrantes, principalmente conformados por mujeres y niños originarios de Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Colombia. Estos aseguraron para la Agencia EFE que la razón para salir de sus naciones es la inseguridad y el empleo.

"Que nos regresen ese es el temor. No queremos regresar a Venezuela porque la cuestión está fuerte, hay trabajo, pero no pagan bien para qué vas a trabajar, sino te va a alcanzar para nada. Hay hambre, hay niños que ni siquiera comen, porque es la única forma que nos dejan pasar, porque si no, nos devuelven y nos deportan", subrayó Daniela "N", una migrante venezolana.

La caravana porta una manta de color blanco en la que le escribieron: "Migrar no es un crimen, criminal es un gobierno que reprime a los migrantes".

El grupo salió de madrugada de la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y mientras avanzaban sobre la carretera federal fue incrementando su número. Esta es la primera caravana migrantes del año.