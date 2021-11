Patrulla Fronteriza rescata a niña migrante del Rio Bravo

INFOBAE.-Un afortunado rescate tuvo lugar en el Río Bravo, se trató de una niña de cinco años que fue localizada por agentes de la Patrulla Fronteriza del sector Del Río asignados a la estación Eagle Pass, la menor fue abandonada por un "pollero" junto con otras personas que pretendían cruzar la frontera.

Los agentes notificaron a los rescatistas de Grupo de Aerobotes luego de que la madre de la niña dio aviso de que su hija se había quedado atrapada en una isla, de inmediato respondieron al llamado y en total, localizaron a 10 migrantes indocumentados en la isla, entre ellos se encontraba la menor.

La familia, que es de nacionalidad venezolana acudió al lugar, y de acuerdo con el video del momento, la madre abrazó a su hija tras el reencuentro.

"Los traficantes de personas son fríos y a menudo separan a las familias por su propia conveniencia o para lograr el cumplimiento" aseguró Robert Danley, jefe de patrulla del sector Del Río.

Por otra parte, los indocumentados no requirieron atención médica, por lo que fueron transportados directamente a la estación para su procesamiento.

Los llamados "polleros" o "coyotes", son personas que cobran miles de dólares por migrante para que crucen a la unión americana sin embargo, suelen mentir sobre la distancia que deben recorrer al momento de dejarlos en la frontera entre México y Estados Unidos.

En muchas ocasiones, abandonan en lugares peligrosos a niños que no van acompañados o a adultos, sin oportunidad de que sepan en donde están o cómo regresar.

Fue con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EEUU y la formación de nuevas caravanas migrantes de Centroamérica hacia México, lo que causó la reactivación del negocio de los "polleros", quienes ahora se anuncian a través de redes sociales y aseguran cruces de la frontera "fáciles y seguros."

Los montos oscilan entre los dos y tres mil dólares, aproximadamente 40 mil pesos mexicanos, algunos dan detalles de sus especificaciones, por ejemplo, algunos no cruzan a menores de 15 años, pero sí a niños o bebés que aún no hablen, esto por si son cuestionados, no los traicionen los nervios.

Ante esto, la Patrulla Fronteriza ya tiene identificadas al menos mil 800 páginas de Facebook donde se anuncian los "coyotes."

Veracruz no permitirá que caravana migrante continúe su trayecto hacia EEUU

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) llegaron a Veracruz para montar un operativo con el cual, se busca detener el paso de la caravana migrante por la zona sur de la entidad.

El retén se ubicará en diversas carreteras de la zona sur del estado y serán alrededor de 300 elementos los que se encontrarán en el cerco migratorio, especialmente aquellas zonas que colindan con Oaxaca.

Por su parte, el director de Atención a Migrantes de Veracruz, Carlos Escalante, puntualizó que "no se le permitirá a la caravana seguir avanzando como lo ha hecho hasta ahora." Asimismo, explicó que se están realizando cercos de contención que no les permitirán el paso a los migrantes de forma no documentada, por lo que el INM ofrecerá tarjetas de visitantes con duración de un año a quienes integran la caravana.

Por otra parte, el funcionario informó que la secretaría de Salud del estado enviará una brigada de atención, debido a que los integrantes de la carava ya se encuentran agotados.

"En un momento determinado, si ellos así lo autorizan y solicitan, puedan ser conducidos a los hospitales para ser atendidos"

Han sido las autoridades quienes han dialogado con los representantes de los transportistas para evitar que realicen traslados de migrantes dentro de sus cajas secas, pues de ser así, recibirán una sanción.