'Pausa con España podría terminar en el siguiente sexenio'

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer que su sucesora, Claudia Sheinbaum, podría terminar con la "pausa" decretada en las relaciones con España, ya que la llegada de la futura presidenta al poder supone "una etapa nueva".

El mandatario dijo que después del 1 de octubre, cuando Sheinbaum tome posesión de la presidencia de México, tendrá la facultad constitucional de definir la política exterior que seguirá el país por los próximos seis años.

"Hay posibilidades (de levantar la pausa con España), ¡cómo no! Eso lo va a decidir la (futura) presidenta constitucional", dijo en su conferencia matutina. En este sentido, el mandatario afirmó que el futuro mandato de Sheinbaum representa "una etapa nueva" y afirmó que en su sexenio la relación bilateral con el país ibérico no representó un problema grave.

"Con nosotros no hubo fractura, no hubo ruptura. Nada más ese incidente, si se le puede llamar así, pero yo creo que hacía falta la pausa", manifestó. A finales de 2022, López Obrador anunció una "pausa" diplomática con Madrid porque, a su juicio, "no hay una actitud de respeto" y aseveró que España debe dejar de ver a su país como "tierra de conquista".

AMLO anuncia que ya no se reunirá con jefes de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que ya no se reunirá con ningún otro jefe de Estado hasta el final de su mandato el próximo 1 de octubre, al tiempo que insistió en su retiro posterior "por completo" de cualquier evento público o político.

El mandatario afirmó en su habitual conferencia desde el Palacio Nacional que las relaciones diplomáticas ya corresponderán a Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión el 1 de octubre como la primera presidenta mujer en la historia del país.

"Ya tomé también la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, a ningún presidente", afirmó.

López Obrador anticipó que aunque asistan mandatarios de todo el mundo dentro de poco más de dos meses, cuando entregue la presidencia de México a Sheinbaum, él no se reunirá con nadie.

"Desde luego en el acto ellos van a estar ahí, pero no me voy a reunir con presidentes, con jefes de Estado, porque tendría que reunirme con todos y yo creo que eso corresponde más ya a la (futura) presidenta constitucional", sostuvo.