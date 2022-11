Payaso Platanito se burla de feminicidio de Debanhi Escobar

El payaso Platanito, hizo un chiste de muy mal gusto sobre la muerte de Debanhi Escobar, lo que generó la molestia de los padres de la joven regiomontana, que lo criticaron por lucrar con el dolor ajeno.

También lee: Que no se le pase: ¡Licencia para Conducir con 50% de descuento!

El polémico payaso hizo un chiste del modo en el que presuntamente perdió la vida Debanhi Escobar, el comediante preguntó al público asistente a su show como murió la joven, a lo que le contestaron que en una cisterna ahogada, por lo que Platanito ironizó que no es posible, ya que en Monterrey no hay agua.

"Nos enteramos que suben un video de un personaje llamado Plátano o Platanito; es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno. Sabemos que hay mucha gente que lo hace, pero bueno, ahora nos toca a nosotros responderle a este señor: estamos molestos con él", dijo Mario Escobar, padre de Debanhi, en un video que subió a sus redes sociales.

"Creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros; si estuviera en nuestro lugar le molestaría, no debe de lucrar con el dolor de nosotros, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida", agregó la señora Dolores Bazaldúa.

"Estamos molestos contigo Platanito, si ya no tienes material para hacer reír al público, si ya no tienes cerebro ven y habla conmigo. Yo no sé si andabas drogado o intoxicado", comenta Mario Escobar.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas exigió una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos al comediante Sergio Verduzco, luego de las bromas hechas bajo el personaje de Platanito, sobre la muerte de la joven Debanhi Escobar. Con información de Milenio.