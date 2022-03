Peña Nieto, si debió estar enterado de Ayotzinapa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – "Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado" señaló Andrés Manuel López Obrador, cuando fue cuestionado sobre si él ahora expresidente Enrique Peña Nieto, estuvo enterado de las acciones del Ejército Mexicano en el caso de Ayotzinapa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que cuando el Ejército Mexicano, echó a andar el operativo para detener al hijo de Guzmán Loera, "porque se considera que son tareas que ya tienen las fuerzas armadas... pero me entere cuando se generó el conflicto".

Dijo que por ser una situación muy delicada, "tome la decisión de parar el operativo, porque iban a ver muchos muertos. Bueno, pero sí me entere", destacó AMLO, durante la conferencia Mañanera de este miércoles 30 de marzo.

"Sí creo que los presidentes están enterados. Siempre lo he dicho, además. No es cierto eso de que el presidente no sabía o el gobernador no sabía. No, sí se sabe" aseguró López Obrador.

El presidente dejó en claro que, con esta afirmación, no esta asegurando que Peña Nieto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, "una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable, se puede ser responsable pero no culpable, y pueden ser las dos cosas".

Dijo que será la Fiscalía la instancia que encargada de juzgar quienes serán responsables y quienes serán los culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dijo que, a los integrantes y especialista de esta Fiscalía, se les pidió que continuaran durante un año más con sus investigaciones, para que a los familiares y a los mexicanos en general se les de a conocer la verdad de lo ahí sucedidó.