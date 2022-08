Pese a tensiones por la política energética; México no saldrá del T-MEC

El gobierno de Estados Unidos y Canadá presentaron una queja contra México debido a que se señalaba que nuestro país rompía el tratado del T-MEC al darle una ventaja injusta a Pemex y CFE sobre las empresas de estos paises.

Por esta queja, se rumoró sobre la posible salida de México del tratado, pero el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazo que nuestro país busque su salida del tratado.

"Y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos y Canadá respecto a un tema no quiere decir que se va a colapsar la relación bilateral o que vamos a dejar de estar en el tratado, eso no es así, no hay ninguna indicación del presidente en esa dirección.

"Al contrario, vamos a seguir adelante el proceso de diálogo previo, en su momento las consultas y los argumentos", dijo.

Sin embargo, Marcelo Ebrard, aseguro que a pesar de la buena amistad entre el trio de paises, México buscara defender sus decisiones de política energética.