Pese amenazas de AMLO; Monreal no descarta buscar la presidencia

Hace algunos días, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, amenazó a integrantes de Morena de no intentar abandonar el partido, pues de lo contrario habría consecuencias.

Esta amenaza iba directo contra el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien en más de una ocasión a "coqueteado" con la idea de abandonar el partido para buscar la candidatura a la presidencia con la oposición.

Ante esto Ricardo Monreal aseguró que no negociará con su partido que este desista de sus aspiraciones presidenciales a cambio de una posible candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

"Yo he dicho con mucha claridad que me he preparado para la candidatura presidencial. No tengo ningún otro plan. No ha ocurrido eso ni creo que ocurra porque el presidente es muy respetuoso de las decisiones de la organización política en la que participo. Y estoy muy tranquilo a estas alturas de mi vida, sé muy bien del bien y del mal. Sé muy bien lo que está pasando en el país, tengo claridad en el futuro y tengo también una actitud muy sensata y muy serena frente a lo que viene", expuso el senador.

El periodista Raymundo Riva Palacio,aseguró para el medio, Ejecentral, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en la búsqueda para sacar a Ricardo Monreal del partido debido a que se a convertido en una personaje "muy incómodo".

Ricardo Monreal a diferencia de otros miembros de Morena, a externado su inconformidad con reformas y propuestas de AMLO en el pasado, como lo fueron la Reforma Electoral y la Reforma a la Guardia Nacional, algo que a distanciado al senador de la máxima cúpula de Morena.