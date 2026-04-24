¿Nobel de la Paz para el Ejército de Estados Unidos? La polémica propuesta de Pete Hegseth que encendió el debate mundial

En una declaración que ya provoca reacciones dentro y fuera de Estados Unidos, Pete Hegseth aseguró que el Ejército estadounidense debería recibir el Premio Nobel de la Paz cada año, al considerar que es la principal fuerza que garantiza la seguridad global.

Durante una conferencia de prensa, Hegseth defendió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no solo protegen a sus ciudadanos, sino también a millones de personas alrededor del mundo. Según su postura, la presencia militar estadounidense actúa como escudo frente a conflictos internacionales y amenazas estratégicas.

La frase que más llamó la atención fue su afirmación de que la única institución que debería ganar el Nobel de la Paz cada año es el Ejército de Estados Unidos. Para sus críticos, la idea resulta contradictoria: premiar con un galardón de paz a una institución dedicada a la guerra. Para sus simpatizantes, en cambio, se trata de reconocer el papel disuasivo que ha mantenido el equilibrio en varias regiones.

Paz a través de la fuerza

Hegseth también defendió una visión clásica de política exterior: lograr la paz mediante el poder militar. Señaló que cuando una guerra se libra "de la manera correcta", el objetivo final debe ser restaurar la estabilidad.

Sus declaraciones llegan en medio de un contexto internacional tenso, marcado por la intervención militar en Medio Oriente, el conflicto entre Israel e Irán y la disputa estratégica por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

¿Provocación política o mensaje estratégico?

Analistas consideran que la propuesta no busca realmente postular al ejército al Nobel, sino enviar un mensaje político: reforzar la imagen de poder estadounidense en un momento de tensión global. También encaja con el estilo frontal de Hegseth, conocido por declaraciones contundentes y posiciones nacionalistas.

Un debate que apenas comienza

La idea ya abrió una discusión incómoda: ¿la paz se construye con diplomacia o con poder militar? Mientras unos ven al ejército como garante del orden mundial, otros recuerdan que los mayores conflictos del último siglo también han involucrado a potencias militares.

Lo cierto es que la propuesta de Hegseth logró lo que buscaba: poner a hablar al mundo.