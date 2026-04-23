Inflación en México: Banco de México reporta 4.53% en abril 2026

La economía mexicana parece haber tomado una pequeña bocanada de aire. En la primera quincena de abril de 2026, la inflación se ubicó en 4.53% anual, una ligera desaceleración respecto a meses anteriores. Sin embargo, este "alivio" está lejos de ser motivo de celebración total.

Aunque el dato refleja una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, la inflación sigue por encima del objetivo del Banco de México, que busca mantenerla alrededor del 3% (con un margen de ±1%).

La inflación en México se desacelera ligeramente, pero sigue por encima del objetivo del Banco de México.

El golpe sigue en el súper: alimentos al alza.

Detrás de esta cifra hay una realidad que muchos mexicanos sienten en el bolsillo. Los productos básicos, especialmente frutas y verduras, continúan presionando los precios.

Algunos alimentos registraron incrementos llamativos:

Jitomate: +24%

Chile serrano: +21%

Chile poblano: +22%

Estos aumentos explican por qué, aunque la inflación general bajó, la percepción de carestía sigue alta entre la población.

Los precios de alimentos como jitomate y chiles continúan al alza, afectando el bolsillo de los mexicanos.

Dos caras de la inflación.

La inflación no es uniforme, y se divide en dos grandes componentes:

Subyacente (4.27%): refleja tendencias más estables (mercancías y servicios).

No subyacente (5.4%): incluye productos más volátiles como alimentos y energéticos.

Mientras los energéticos dieron cierto respiro —gracias a reducciones en tarifas eléctricas—, los alimentos compensaron esa baja con fuertes incrementos.

La inflación subyacente se mantiene elevada, lo que complica las decisiones del Banco de México.

¿Mejoría real o pausa momentánea?

Aunque la inflación bajó desde el 4.63% registrado en marzo, el descenso fue menor a lo esperado por analistas, lo que genera dudas sobre la velocidad de recuperación económica.

Además, la inflación subyacente acumula más de 200 quincenas por encima del 3%, lo que indica que las presiones de fondo siguen presentes.

Lo que viene: decisiones clave.

Este panorama coloca al Banco de México en una posición complicada. Con la inflación aún elevada, cualquier decisión sobre tasas de interés será delicada:

Bajarlas podría estimular la economía... pero también reavivar la inflación.

Mantenerlas altas ayuda a contener precios, pero frena el crecimiento.

El equilibrio no será sencillo.

En resumen.

México enfrenta una inflación que se desacelera, pero no cede del todo. El dato de 4.53% es una señal positiva, aunque insuficiente para cantar victoria.

Mientras los precios de alimentos sigan presionando y la inflación subyacente se mantenga elevada, el bolsillo de los mexicanos seguirá sintiendo el impacto.