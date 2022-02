Por esta razón cayeron las aves en Chihuahua

El fenómeno que originó la muerte de varias decenas de aves en el poblado de Rubio, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no tiene que ver con la contaminación o con alguna descarga eléctrica, sino con un evento electromagnético relacionado con las torres de radiocomunicación.

De acuerdo con Jorge Contreras, especialista en recursos naturales y excolaborador de la asociación civil Pronatura-American Bird Conservancy, este evento habría ocasionado que la parvada de tordos cabeza amarilla perdiera la orientación mientras volaba, lo que derivó en su precipitación contra el pavimento.

“El campo electromagnético que usan estas aves para comunicarse, para agremiarse y para volar en sincronía, fue afectado por algún sistema de radiocomunicación cercano o distante, el cual atravesó o cruzó el punto donde la parvada iba volando en ese momento, afectando a estos y haciendo colapsaran”, explicó el especialista.

“La cuestión es que no son intoxicaciones, no son enfermedades, no son impulsos de descarga eléctrica, no es contaminación, no es efecto invernadero; todo eso son conjeturas que no tienen bases para sostenerlo”, añadió.

El suceso ocurrió la madrugada del 7 de febrero en la zona centro de dicha población, a unos 65 kilómetros de la cabecera municipal.

En un video propiedad de un negocio ubicado en el lugar, se observa el momento en que la parvada choca contra el pavimento. Varios de estos tordos murieron casi de forma casi instantánea tras el golpe.

Contreras, quien es además experto en el manejo de la ganadería para desarrollar ecosistemas, mencionó que las parvadas de estas aves funcionan como una mente integral, por lo que no corresponden a un solo guía, es decir, si algo les afecta, afecta a todo el grupo.

En este caso, el evento que se registró en la zona habría desorientado su sistema, el cual consiste en emisiones de pulsos electromagnéticos de antenas de radiocomunicación, que al momento de ser activadas presentan un pico muy alto de energía. Esa onda es la que las aves captaron y habría afectado su sistema de orientación.

Añadió que en la localidad donde ocurrió el percance, muy probablemente existan antenas alrededor que estaban siendo reparadas. Además, hay compañías que trabajan redes de internet para compañías mineras y cruzan de costa a costa el país para llegar a esas señales.

Esta señal es la que por una fracción de segundo pudo desorientar a las aves e hizo que se precipitaran contra el suelo.

Con información de EL FInanciero