¿Por qué AMLO no viajó en helicóptero a Acapulco?

Luego de que la ciudad de Acapulco terminara destrozada por el paso del huracán Otis esta semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, decidió viajar a dicha ciudad para realizar una supervisión y diagnóstico de lo acontecido.

No obstante la misión tuvo múltiples complicaciones, comenzando con el hecho que el mandatario y algunos elementos del Ejército Mexicano quedaron atascados en la Autopista del Sol, que estaba intransitable por los daños ocasionados por el ciclón.

El presidente tuvo que salir del jeep y luego caminar varios kilómetros para luego recibir un aventón que le proporcionó un grupo de mineros, hasta que por fin pudo arribar a Acapulco la noche del miércoles 25 de octubre.

¿Por qué AMLO no viajó en helicóptero?

Esta es una pregunta que se han hecho múltiples usuarios y demás personalidades en redes sociales, quienes consideraron que lo ideal hubiese sido que López Obrador y su equipo se trasladara vía aérea a Guerrero, sin embargo, hoy, en su rueda de prensa, el mandatario explicó por qué desechó esta opción.

Según el presidente, arribar a Acapulco vía helicóptero era inviable debido a que el espacio aéreo estaba presuntamente cerrado "completamente".

"Antier en la mañana no se podía sobrevolar, no se podía, estaba cerrado el espacio (aéreo), nosotros transitamos con lluvia, estaba cerrado completamente el espacio y no podíamos esperar a que se abriera e ir en helicóptero", dijo.

"Había que salir y llegó el momento en que 40 kilómetros antes, por la libre, no podía pasar, nos atascamos y ´vamos a regresarnos y dar la vuelta´, no, ´¿cuánto falta?´ ´40 kilómetros´, vámonos, aguantamos y llegamos caminando", narró.

Después de llegar al punto, López Obrador y las personalidades que lo acompañaban, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado, con quien encabezó una reunión del diagnóstico preliminar de los daños en Guerrero.