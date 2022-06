¿Por qué no debes tocar un poste de luz cuando llueve?

En 2018 tres estudiantes de secundaria sufrieron una descarga eléctrica luego que tocaran un poste de luz en la colonia Quinta Colonial en Apodaca; uno de ellos perdió la vida.

Ayer, un menor de 17 años murió luego de tocar el poste de un semáforo sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, en San Nicolás de los Garza.

Los dos casos tienen en común que ocurrieron mientras se presentaba lluvia. Por ello autoridades han recomendado evitar tocar postes, cajas de luz o cables ya que pueden causar descargas eléctricas debido a la corriente que llevan y que al tener contacto con el agua provocan daños mortales.

De acuerdo a la página de Centros para el Control y la Prevención de enfermedades, tampoco se recomienda manejar en agua estancada donde hay cables del tendido eléctrico caídos.

"Si un cable del tendido eléctrico cae sobre su auto mientras está manejando, quédese dentro del vehículo y siga manejando para alejarse del cable. Si el motor se para, no apague su auto. Alerte a otras personas para que no toquen el auto ni el cable. Llame o pídale a alguien que llame a la compañía eléctrica local y a los servicios de emergencia. No permita que nadie se acerque al vehículo a menos que sea alguien del personal de emergencia", señalan.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

Protección Civil de Nuevo León emitió las siguientes recomendaciones en caso de una tormenta eléctrica.

Alejarse de los lugares altos, tales como cumbres, cimas, lomas y refugiarse en zonas bajas pero no propensas a inundarse o a recibir avenidas súbitas.

Apartarse de terrenos abiertos, por ejemplo, praderas, cultivos, campos de golf, terrazas, azoteas y estacionamientos abiertos, ya que las personas pueden sobresalir por su tamaño y convertirse en pararrayos.

Por ningún motivo se debe correr durante la tormenta, ya que resulta peligroso debido a que la ropa mojada provoca una turbulencia en el aire y una zona de convección que puede atraer un rayo.

Deshacerse de todo material metálico como bastones, mochilas con armazón, botas con casquillos, paraguas, herramientas, utensilios agrícolas, entre otros, ya que los metales resultan buenos conductores eléctricos.

Jamás se deberá resguardarse debajo de un árbol o una roca, debido a que el primero por su humedad y verticalidad, aumenta la intensidad del campo eléctrico y en el segundo porque los rayos suelen caer sobre objetos sobresalientes.

Tampoco se refugie en edificios pequeños o aislados como, graneros, chozas, cobertizos, tiendas de campañas, entre otros.

Retirarse de objetos y elementos metálicos como vallas, alambradas, tuberías, líneas telefónicas e instalaciones eléctricas, rieles de ferrocarril, bicicletas, motocicletas y maquinaria pesada, puesto que la proximidad con éstos provoca una onda de choque generada por el rayo que, a su vez, calienta el aire y puede producir lesiones en los pulmones.

Evite cualquier contacto con los cuerpos de agua, ríos, lagos, mar, albercas, así como zonas mojadas.