¿Por qué querían matar a Ciro Gómez Leyva? Esto contesto el sicario quien disparo

Héctor Martínez Jiménez, "El Bart", sicario que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, reveló más detalles del atentado.

Lo anterior lo dio a conocer durante una entrevista con Saskia Niño de Rivera, una activista reconocida en México.

“El Bart” fue detenido en enero de 2023 en Michoacán y actualmente se encuentra en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Durante la entrevista, el sicario refirió que su objetivo era matar al periodista, huir con el dinero y esconderse de las autoridades, sin embargo, su plan no salió como esperaba.

“Mi idea era muerto, libre y con dinero. Lo mato, me voy adonde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, tengo dinero y tan tan, lo que siga. Yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca, así”, señaló.

¿Por qué intentó matar al periodista Ciro Gómez Leyva?

Aunque “El Bart” no dio muchos detalles, señaló la razón por la que él cree iban a matar al periodista.

“Yo siento que es porque iba a hablar de más, ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben y hablan de más.

“Esta persona ya está hartando al Gobierno, está presionando a la Fiscalía, pues ¿Quién es?”, dijo el sicario.

También dijo que sí podría volver a atentar contra Gómez Leyva, pero con más precaución o solo, pues en diciembre de 2022 falló debido al blindaje de la camioneta y al “error de otra persona”.

“El Bart” refirió que, si tuviera enfrente al periodista, no le pediría disculpas.