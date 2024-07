AMLO: "Claudia Sheinbaum no es Fifí"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando que cumple rigurosamente con los principios de su movimiento: honestidad, transparencia y lealtad al pueblo. Durante un evento con la comunidad Yaqui, donde se firmó un decreto para la restitución de más de 12 mil hectáreas de tierra, López Obrador subrayó la experiencia y la preparación académica de Sheinbaum, quien posee un doctorado en energía y ha dedicado su vida a la lucha por la justicia social.

"Muy importante es que desde joven ha luchado por los pobres, no es parte de la élite, siempre ha defendido las causas justas y, muy importante también, es una persona honesta", afirmó el Mandatario tras presenciar una danza tradicional Yaqui interpretada por niños.

López Obrador también resaltó que Sheinbaum cumplirá con los principios esenciales de su movimiento político: "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo". Además, anunció planes para que Sheinbaum lo acompañe en una visita a la comunidad Yaqui antes de que finalice su mandato, con el objetivo de revisar el progreso de proyectos como el acueducto y el distrito de riego, así como inaugurar una universidad y verificar obras de infraestructura y salud.

El Presidente aseguró que el relevo presidencial está asegurado y que todos los programas de Bienestar para el pueblo mexicano continuarán con el mismo compromiso y atención hacia el futuro.