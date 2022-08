Precio del gas podría subir en invierno; Asegura AMLO

El precio del gas en México no se incrementará, pese a la crisis económica provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que modificó el mercado del hidrocarburo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo culpó a los jefes de Estado de esos países y a los líderes mundiales que no evitaron la invasión de Rusia que desató la guerra entre ambos países.

"Porque son dos cosas distintas: el interés de las cúpulas, políticas, económicas, militares; y el pueblo. Y por culpa de las cúpulas se afecta a los pueblos: aumenta el precio de la tortilla, el precio del pan, el precio de la luz. Sí hay responsables, cómo no, y todos tenemos que estar pidiendo que actúen pensando en el pueblo de cada país.

"Hablábamos ayer de que viene el invierno y, con una crisis energética, con problemas de abasto de gas, ¿cómo va a enfrentarse el invierno en algunos países?, sobre todo la gente pobre, que no tiene para pagar tarifas elevadas de gas, y el aumento en el precio de los alimentos y toda la parálisis que significa para la industria el que no haya un comercio fluido, que existan obstáculos, que no lleguen las mercancías", expuso López Obrador.

Dijo que en México se mantendrán los subsidios a los combustibles para evitar que se tenga un impacto importante en la economía popular. Además, se subsidiarán alimentos como la tortilla para evitar el impacto en la población.

Por otro lado, en el proceso de federalización del sector de salud pública en Tlaxcala avanzó con la basificación de 666 trabajadores de la salud, se informó durante la evaluación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo realizó visitas de evaluación a los hospitales de Huamantla y Tzompantepec, donde el titular del IMSS, Zoé Robledo, destacó que durante la evaluación del estado del sector salud se encontró que hay necesidad de suministrar mil 536 equipos, principalmente en el primer nivel de atención.

Desde Tzompantepec, expuso que el abasto de medicamentos pasó del 50 al 80 por ciento para los beneficiarios del sistema de salud pública de la entidad.

"Sin duda faltan cosas por hacer, pero tenemos que mejorar el nivel de abasto, es cierto que pasar del 50 al 80 por ciento es mucho (...) pero hoy podemos decir que falta mucho menos", expuso Robledo.

Por la tarde, en Calpulalpan, el Presidente inauguró una de las 16 sucursales del Banco del Bienestar que entraron en operación este fin de semana en el país para completar alrededor de mil.

