Presidente de Chile califica de brutal cifras de feminicidios en México

En su visita a México, el joven presidente de Chile, Gabriel Boric Font, lamento el enorme número de feminicidios que esta sufriendo México, además destacó que ambas naciones no deben quedarse callados ante las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica.

En el Senado, se dio a conocer la cifra de feminicidios que ocurren en México frente al mandatario sudamericano, donde se destacó que un total de 11 mujeres son asesinadas al día en México, ante esta cifra Biorci se lamentó la terrible cifra.

Boric recalcó que estas violaciones a los derechos humanos son un problema que enfrenta toda Latinoamérica, por lo que no se debe ignorar el problema en otros países, donde recalco el caos de Haití y Nicaragua.

"No podemos mirar para otro lado, ante por ejemplo la crisis que se está viviendo en el Haití. No podemos mirar para otro lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para otro lado, cuando en cualquier país de nuestra América Latina se viola los Derechos Humanos", enfatizó el mandatario ante los senadores y diputados mexicanos.

Por su parte, el mandatario chileno celebró la buena relación que existe con México a quien denominó como un amigo. Durante su discurso expresó que hay una "gran agenda" por la que servidores de su país y mexicanos deberán trabajar para fortalecer las relaciones comérciales y económicas.