Presume AMLO precio gasolina; pero se equivoca en su cuenta

CIUDAD DE MÉXICO. –Andrés Manuel López Obrador, recomendó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden que establezca un precio máximo en el precio de los combustibles, luego de asegurar equivocadamente que el precio del litro de gasolina en el vecino país del norte es de 34 pesos, cuando en realidad es de 22.68 pesos.

"Para terminar", "con dedicatoria a nuestros adversarios" y "para que vean que sí estamos haciendo las cosas bien", López Obrador compartió un mensaje en Twitter que puso ayer el presidente Joe Biden sobre el precio de las gasolinas: "Su queja es que el precio de la gasolina no baja".

El presidente Biden en el que se quejaba de que pese a que bajó el costo del petróleo internacional, no ha disminuido el precio de la gasolina en los Estados Unidos, la cual se comercializa actualmente en unos 4.31 dólares el galón.

"4.31 (dólares) el galón, un galón tiene como cuatro litros más o menos. ¿Cuánto? Haber hagan la cuenta de cuánto cuesta el litro de gasolina en los Estados Unidos y cuánto cuesta aquí. Yo le pudiera hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema", expresaba AMLO, luego de un prolongado silencio, mientras esperaba que le dijeran los precios.

Mientras cuestionaba y apresuraba a que le dijeran en cuanto el litro de vendé en los Estados Unidos dijo, "como 33 pesos... Vamos a ver cuánto cuesta allá, primero.... ¿Cuánto? 33.90 allá y nosotros 23 pesos o 22". Sí más de 10 pesos más cara la gasolina en Estados Unidos", expresó textualmente el presidente de México.

Sin embargo, las cuentas que realizaron los asesores de López Obrador no son correctas, porque de acuerdo al tuit de Joe Biden el precio del galón es de 4.31 dólares el galón, es decir 86.20 pesos mexicanos, (poniendo como base el precio del dólar en 20 pesos) y dividiendo estos 86.20 pesos entre los 3.8 litros de un galón el costo del litro de gasolina en el vecino país es de 22.68 pesos.

AMLO informó que para tranquilidad de los habitantes estadounidenses de la franja fronteriza con México, nuestro país no cerrará las frontera a los conductores que cargan combustible ahí porque es más barato, "no vamos a cerrar la frontera y en la frontera no está a 22 pesos, esta a 16 o 17 pesos nuestra gasolina".

Es decir en las ciudades fronterizas de México, la gasolina sí es más barata que en los Estados Unidos, pero en general en el País, el precio del combustible es muy similar al que se comercializa en EU.

Pese al error en la cuenta, AMLO dijo que México produce petróleo y procesa la gasolina, además que Pemex distribuye el 90%: "Nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos; allá no, pero ellos sí pueden tener control si establecen un precio máximo", sostuvo el mandatario.