¿Prichos va a desaparecer? Un rumor toma fuerza en TikTok

En TikTok un fuerte rumor asegura que la tienda Prichos de Walmart y Aurrerá estaría a punto de desaparecer, pero ¿qué tan cierto es?

En TikTok varios videos han extendido el rumor sobre el supuesto cierre de Prichos, la tienda que da la mayoría de sus artículos a 22 pesos o menos.

Y es que ciertamente Prichos se volvió una de las tiendas preferidas de los usuarios al encontrar cosas a precios baratos.

Pues de hecho, este rumor de que Prichos va a desaparecer ya se ha extendido tanto en la plataforma de TikTok, cuenta con 31.9 millones de reproducciones.

Walmart no ha confirmado el supuesto cierre de Prichos

Un rumor se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en TikTok en donde aseguran que la tienda Prichos va a desaparecer.

Y es que el pánico se apoderó de los usuarios que son fieles compradores de Prichos que, tal y como ellos han manifestado, llegan a encontrar artículos de muy buena calidad a precios bajos.

Pues como se revelaba anteriormente, cualquier artículo que esté en Prichos se encuentra a 22 pesos y van desde artículos de belleza, baño, cocina, decoración, papelería, mascotas y más.

No obstante y pese a que los rumores se están extendiendo no solo en TikTok sino en otras redes como Twitter, Walmart no se ha pronunciado al respecto.

Es decir que no se ha emitido algún comunicado o anuncio oficial sobre la supuesta desaparición de Prichos, al menos en México.

Usuarios aprovechan para comprar en Prichos antes de que desaparezca

En TikTok se ha extendido el rumor de la supuesta desaparición y cierre de la tienda Prichos, las cuales se encuentran en los supermercados Walmart y Aurrerá.

Y aunque Grupo Walmart no se ha pronunciado al respecto para callar o confirmar los rumores sobre la supuesta desaparición de Prichos, las compras de "pánico" ya comenzaron.

Pues varios usuarios de TikTok especialmente, han revelado que ante la supuesta desaparición de Prichos, irán a comprar los artículos antes de que ya no puedan encontrarlos nuevamente.