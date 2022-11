¿Qué es la violencia vicaria? Niños víctimas de sus padres

Monterrey.- Aunque no está tipificada como delito, la violencia vicaria acapara a los menores de edad como las principales víctimas de los conflictos entre sus padres.

La secretaria estatal de las Mujeres en la entidad, Graciela Buchanan, explicó que este tipo de violencia comienza a partir de la separación o divorcio de los padres o tutores que utilizan a los hijos para mediar o vengar la situación.

"Es el controlar y utilizar a los hijos, quitárselo para castigar al otro. Empieza con la violencia económica: no traes dinero, no te presto a los hijos, o te quito a los hijos y no te doy dinero o no te quiero dar dinero", dijo la funcionaria.

De la separación o divorcio de una pareja se desprenden, en muchos de los casos, los delitos de sustracción de menores y el incumplimiento de obligaciones alimentarias que genera una violencia económica para los niños.

Datos de la Fiscalía General de Justicia en la entidad arrojan el incremento del 30% en las denuncias por incumplimiento de obligación alimenticia del 2020 al 2021, al pasar de 420 a 555 casos.