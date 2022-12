¿Qué quiere decir el término ´persona non grata´?

Ciudad de México. – El presunto maltrato hacia la playera de la Selección Mexicana que muchas personas le achacan a Lionel Messi trajo demasiada polémica, tanta, que el tema llegó hasta la política, donde la diputada de Morena, María Clemente García, propuso a la Secretaría de Relaciones Exteriores declarar persona non grata al futbolista argentino.

Después, la comunidad en redes sociales comenzó a preguntarse a qué se refería el término persona non grata, así que, para despejar todo tipo de dudas, aquí lo explicaremos a detalle.

¿Qué significa el término persona non grata?Primeramente, y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el término persona non grata "se usa en referencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución".

Esto quiere decir que cuando algún país declara persona non grata a cualquier diplomático de otro estado que se encuentra en su territorio, al mismo tiempo cataloga como inaceptable el hecho que el individuo se encuentre en su nación, por lo que el otro estado debe de retirar a su embajador non grato.

El Estado tiene el derecho de catalogar como persona non grata a cualquier diplomático que infrinja la Ley de la nación que lo acoge.

Esta práctica existe desde principios del siglo XX, y entre 2016 y 2018, 29 países hicieron dicha declaración a más de 300 embajadores.

¿Para que sirve la catalogación de persona non grata?

Declarar non grata a una persona no atrae ningún efecto legal, pero sí muestra un rechazo público que, como consecuencia, sí puede derivar otros efectos sobre la persona apuntalada, por ejemplo, que vea rebajada su credibilidad o que pierda algún acuerdo comercial en la ciudad donde es considerada no aceptable.

Messi guarda silencioFiel a su forma de ser, Lionel Messi no ha emitido ningún tipo de declaración respecto a esta solicitud de la diputada morenista, sin embargo, días atrás rechazó haber insultado al pueblo de México o a la Selección Mexicana, ya que, aseguró, el dejar camisetas en el suelo es algo muy natural en los vestuarios de futbol.

"Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más. Ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero quedó ahí, no pasa nada", declaró "La Pulga".