¿Qué servicios son afectados ante el paro de labores en el Poder Judicial?

El paro de labores indefinido de tribunales y juzgados federales afectaría a la ciudadanía con asuntos legales en trámite, ya que solamente estarán atendiendo casos considerados como urgentes.

Debido a esta manifestación se suspenden plazos para realizar contestaciones a demandas, presentar pruebas en diligencias en curso, realizar nuevos trámites, así como la entrega de amparos en juicios contra dependencias, autoridades y asuntos relacionados a particulares.

Con estas medidas se espera un considerable rezago en los tiempos de atención y resolución de los juicios en tribunales y en las audiencias de quienes se encuentran en prisión ya que serán diferidas.

Los casos considerados de urgencia que se atenderán mediante las guardias de funcionarios en los tribunales y juzgados que se consideran como urgentes son todos aquellos relacionados a la violencia familiar y en contra de las mujeres, la determinación de pensiones alimenticias y asuntos que afecten directamente a los menores de edad.

En materia penal se seguirá brindando servicio a detenciones, vinculaciones a procesos que requieren implementación y modificaciones en las medidas cautelares de prisión y asuntos relacionados a extradiciones.

En materias como la laboral únicamente se atenderán situaciones de huelga y en otras asignaciones se estará dando servicio a afectaciones relacionadas con el derecho a la salud, migrantes y situaciones que pongan en riesgo recibir suministros de servicios básicos como agua y energía eléctrica.

Cabe resaltar que esta medida tomada por los funcionarios federales no generaría atraso en asuntos jurídicos locales ya que estos juzgados locales en todo el país operan de manera habitual, ya que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación y atienden delitos del fuero común.

El presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante la conferencia mañanera que las acciones realizadas por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son ilegales.

"Ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado, y cómo no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para los criminales de cuello blanco", dijo.

A su vez, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto, y señaló que pese a que respetarán los derechos de quienes se mantienen en dicho paro, no está de acuerdo con la situación, así mismo destacó que será un cambio profundo el tener elecciones de jueces, magistrados y ministros en México.

"Respetamos su protesta, pero no coincidimos, está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, yo creo que es un cambio muy profundo lo que representa la elección de jueces, magistrados y ministros en el país", dijo.

