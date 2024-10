¿Qué título llevará el esposo de la presidenta de México?

¡Un día histórico! Claudia Sheinbaum Pardo, tomó posesión oficialmente este martes 1 de octubre como presidenta de México, en el Palacio legislativo de San Lázaro.

"Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar el cargo de presidenta de la república, que el pueblo me ha concedido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande", expresó.

Ante la toma de protesta de la exjefa de gobierno, surge la incógnita sobre qué título llevará Jesús María Tarriba, quien es el esposo de la primera mujer que gobernará en país, en 200 años de la República.

El esposo de Claudia Sheinbaum, Jesús María Tarriba Unger, tiene un doctorado en Física y su formación matemática lo ha llevado a desempañarse como especialista en modelos de riesgo financiero para el Banco de México de 2017 a la fecha.

Antes de ello, Tarriba trabajó como analista cuantitativo en Banamex de 1994 a 1997 y luego fungió como analista y jefe de modelos de riesgo en Santander por 16 años.

El mencionado estudió el doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de California en Irvine y también en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde, se menciona, conoció a Claudia Sheinbaum.

Jesús María Tarriba puede presumir haber ganado el Premio Weizmann 1994 de la Academia de la Investigación Científica en el año 1994, a través de la elaboración de "la mejor tesis doctoral en ciencias exactas presentada en México durante 1994".

¿Qué título llevará Jesús María Tarriba?

Cabe recordar que, desde tiempos inmemorables, las esposas de los presidentes, estaban al mando del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), hasta el mandato de Andrés Manuel López Obrador, luego de que Beatriz Gutiérrez Müller, rechazara el título de 'Primera Dama'.

Para el esposo de Claudia Sheinbaum, la situación es distinta, debido a que en la Constitución no está establecido algún cargo específico que pueda ocupar el experto en Riesgos Financieros, además de que es la primera vez que la pareja de un mandatario federal se trata de un hombre.

Jesús María Tarriba llevará el título de "El primer caballero" de México, como las esposas suelen llevar el de "Primera dama", sin embargo, cabe de recordar que este tipo de nombramientos no son oficiales ni cargo de elección popular, es decir, que no tiene responsabilidades políticas.

Pese a que oficialmente no están establecidas las responsabilidades de Tarriba, se espera que funja el papel de acompañante en los futuros eventos y encuentros importantes.