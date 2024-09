Rechaza Riquelme Reforma al Poder Judicial

Ciudad de México, 10 de septiembre 2024.- En su intervención durante la sesión que se realiza en estos momentos en el Senado de la República en la que se discute la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador de la República por Coahuila del PRI, Miguel Riquelme Solís, expuso a detalle, los motivos por el que su voto es en contra y expresó que: " Esta propuesta está basada en una falacia populista".

El legislador coahuilense, argumentó que: "No es cierto que la mayoría del pueblo de México quiere este cambio constitucional que promueve la constitución de tribunales dependientes de la voluntad política de una sola persona".

Tampoco es cierto que " esta propuesta asegure la voluntad del pueblo para elegir de manera libre, informada y sin injerencias políticas indebidas, a las personas del Derecho más capaces, honorables y profesionales para asegurar la garantía de la impartición de justicia".

Ante el pleno del Senado, Riquelme Solís destacó además que:" no es cierto que esta iniciativa erradique los problemas de corrupción, nepotismo, privilegios y dilaciones indebidas en la justicia. Y es falso también que se promuevan garantías e instituciones judiciales adecuadas y pertinentes para asegurar el derecho universal a un juez natural que decida, de manera objetiva e imparcial".

En su exposición de motivos, insistió en que resulta una falacia popular, el decir que este cambio es apoyado por el pueblo.

"El que en cada mitin político, a mano alzada, en la calle y con simpatizantes de una sola fuerza política, se pregunte si las personas apoyan o no una propuesta de elegir popularmente a los jueces, en realidad no significa que el pueblo de México se expresó así con su sufragio directo, libre y secreto. Tampoco representa un cheque en blanco".

En la Sesión iniciada este martes desde las 11 de la mañana y que sigue su desarrollo en estos momentos, Riquelme dijo con certeza que: "La elección de personas juzgadoras por el voto popular; la creación de un nuevo órgano de administración judicial y de un tribunal de disciplina judicial; así como los diversos cambios procesales que se proponen tal y como se establecen en la propuesta emanada del Poder Ejecutivo tienen en el fondo un sólo objetivo común, que es el debilitamiento y sometimiento del Poder judicial.

"Hoy la aplastante mayoría pretende dar la espalda al Poder Judicial, a sus trabajadores, a los académicos a los universitarios hoy esta mayoría da la espalda al pueblo de México"

Una reforma política y jurídica de estas dimensiones no puede encontrarse sujeta al método de ensayo y error, con la justicia, el derecho y garantías del pueblo mexicano no podemos generar nosotros incertidumbre desde el poder legislativo, No estamos de acuerdo en aprobar una reforma sustentada en cambios desesperados, impuestos al calor de un sexenio que busca el mandato omnipotente, expresó el legislador coahuilense.

Hoy los convocamos a trabajar juntos para fortalecer, no para debilitar la fuerza de la legalidad, porque el respeto de la ley por parte de cada Poder de la federación garantiza la vigencia de cada derecho ciudadano, derechos que son los únicos capaces de evitar el abuso de un solo Poder.

"Desde el Partido Revolucionario Institucional nuestro posicionamiento tal y como se ha presentado esta Reforma, es en contra y lo decimos claro y contundente".