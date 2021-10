Redes sociales lamentan multihomicidio en Juárez, Nuevo León

Tristeza, coraje e impotencia, son algunos de los sentimientos que han manifestado usuarios de redes sociales ante el asesinato de una familia en el municipio de Juárez, en Nuevo León. En el Facebook de Carolina Escalón aparece una imagen de ella y sus niñas, la cual subió el pasado 16 de octubre y la utilizó como portada, sin saber que tal vez fue de las últimas que publicó en su red social.

Ahí, los comentarios no se hicieron esperar, incluso de gente que no la conocía, quienes lamentan el múltiple asesinato realizado por su pareja.

"No lo puedo creer x k tú mi carito dios sabe lo k te apresie nos conocimos en sicustansias difícil y casi n nos mirábamos, pero en mjs siempre estábamos en contacto", le escribe una conocida de la víctima.

"Carito mira donde terminaron, tan trabajadora tan llena de vida y tus nenas tan inocentes, me duelen mucho, al escuchar la noticia y leer tu nombre", dice otro mensaje.

Una de sus amigas que en Facebook viene como Fanny Méza, recordó la última vez que la vio y compartió su sentir por la tragedia.

"No puedo creer no me cae el 20, Carito tu tan sonriente, alegre y llena de vida junto a tus bebitas la última vez que nos vimos me agarraste mi panzita, y me dijiste que bonita te vez, y que te había dado mucho gusto verme al igual a mi"

Otra chica, quien dijo ser vecina, atribuyó el hecho al uso de las drogas por parte de Brandon "N", pareja de Carolina y padre de las dos niñas.

"Se me izó un nudo en la gargantà desde ayer pues yo vivo a unas casas dde pasó tda esta tragedia ke mas bien parecé pelicula de terror asta dde puede llegar la adicción de una persona matar a su padrastro pues no es su sangre igual su esposa i no es justificable pero tu mm tus hijas eran tu sangre ojala y esta maldita droga desapareciera aunk es imposible mis hijos estan creciendo i es x eso ke yo no me kiero imaginar el dolor de una madre sin su hija y el terror de k tu hijo te isiera daño dios l@s tenga en su santa gloria ya estan en el reino de Dios", escribió en su face personal Deyyá Solíís.

Carolina Escalón fue asesinada con un arma blanca junto con sus hijas por su pareja Brandon "N", quien además dio muerte a su madre y su padrastro.