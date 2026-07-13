Luis Miguel Labardini critica baja producción de refinería Dos Bocas

La Refinería de Dos Bocas tropezó nuevamente, debido a la falta de una planeación en su ingeniería y construcción, consideran especialistas.

Catalogada por las autoridades como la joya de la corona en el Sistema Nacional de Refinación, la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, produjo en mayo 144,400 barriles de petróleo diarios en promedio, cuando fue diseñada para tener una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto significa que la Refinería de Dos Bocas opera a 42.5 % de su capacidad, su nivel más bajo desde agosto del año pasado.

¿Qué opinan los especialistas sobre la refinería?

Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, estimó que esto es resultado de que no se contó con una planeación en el diseño y estudios de ingeniería en la refinería, así como por la opacidad en el proceso de asignación de contratos.

"No se siguieron las mejores prácticas internacionales debido a que la entonces Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quiso construir una refinería en tiempo récord y con un presupuesto de 8 mil millones de dólares, y la realidad es que aún no opera al máximo de su capacidad y se han invertido 23 mil millones de dólares."