Ciclo escolar 2026-2027 inicia el 31 de agosto en México

¡Es Oficial!... SEP anuncia fecha del regreso a clases 2026-2027; este día de agosto regresarán a las aulas

El próximo 31 de agosto de 2026 está previsto como el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Así lo informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario explicó que el personal docente regresará a sus actividades el 24 de agosto, una semana antes del inicio de clases para los alumnos, con el propósito de participar en jornadas de fortalecimiento profesional, organización académica y consulta escolar.

"Fue un buen cierre de ciclo; nos vemos el 31 de agosto para los niños y niñas, regresan a clases los maestros", expresó Mario Delgado al presentar la propuesta del nuevo calendario escolar.

Detalles confirmados

El anuncio ocurre en el contexto del cierre del ciclo escolar vigente y de la presentación de los avances en diversos programas educativos impulsados por el Gobierno de México, entre ellos las becas educativas, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y las acciones dirigidas al magisterio.

Vacaciones y días de descanso ya tienen fechas tentativas

La propuesta del calendario escolar SEP 2026-2027 contempla dos periodos vacacionales principales que marcarán pausas durante el ciclo lectivo.

Las vacaciones de invierno están programadas del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que el periodo correspondiente a Semana Santa abarcará del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Además, el personal docente contará con una semana previa al inicio de clases destinada a actividades de preparación académica, capacitación y planeación escolar antes de recibir nuevamente a los estudiantes en las aulas.