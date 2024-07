Regresa EU a México 12% del 'moreirazo'

CIUDAD DE MÉXICO 16-Jul-2024 .-El Departamento de Justicia de Estados Unidos regresó a México 579.5 millones de pesos, apenas 12 por ciento de los más de 4 mil 183 millones de pesos vinculados con el saqueo cometido contra el Gobierno de Coahuila, en la Administración del priista Humberto Moreira.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que el dinero fue depositado, esta semana, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), luego de que las autoridades del vecino país lo recuperaron en el caso contra el ex Tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal.

"El día de ayer se depositaron en la cuenta 32 millones de dólares equivalentes a 579 millones 500 mil pesos, producto de la recuperación obtenida en el caso de Héctor Javier. ¿Cómo le llaman a esto, cuando tachan?, testado, pero sí es de allá de Coahuila, del ex Secretario de Finanzas del estado de Coahuila", dijo.

"Ya está a disposición, ya está en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, 579 millones de pesos".

Previamente, el Mandatario reconoció que existía preocupación sobre el origen de los recursos con los que su Gobierno pagará los reconocimientos a los atletas olímpicos y paraolímpicos que ganarán medallas en los juegos de París, que inician el próximo 26 de julio.

El Jefe del Ejecutivo adelantó que el dinero recuperado del llamado "moreirazo", devuelto por Estados Unidos, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), llegará a manos de los futuros campeones.

"Y ya nos iba a costar trabajo, no tanto, pero sí conseguir los fondos para ayudar, para apoyar a los atletas olímpicos mexicanos que van a participar ahora en Francia y que seguramente van a ganar medallas, pues eso es lo que yo deseo, y siempre le apoyamos a toda la delegación, entrenadores, a todos los deportistas", expresó.

"Y ahora estamos preocupados también para los paralímpicos; de dónde íbamos a obtener los recursos, pero ya salió, que ya mandaron una parte. Ya tenemos ahí un ahorro. Es una cantidad importante de dinero, de un tesorero de un Gobierno de Coahuila".

López Obrador se refirió al tema, tras ser cuestionado sobre si las autoridades mexicanas intervinieron para la liberación del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Estados Unidos, con la finalidad de buscar su repatriación.

En respuesta, sostuvo que México no está relacionado con ese proceso.

"No, nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones, esto es una decisión de las autoridades de Estados Unidos. No creo que sea tampoco un acuerdo con la Fiscalía General de la República, creo que es una decisión del Gobierno de Estados Unidos", indicó.