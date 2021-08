Regreso a clases es inevitable: SEGOB

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el regreso a clases presenciales es impostergable, pese a la pandemia. La titular de la Segob advirtió que es momento de trabajar el doble y aminorar los efectos de la pandemia por Covid-19 al mismo tiempo que se retorna a las aulas.

Asimismo, Sánchez Cordero dijo que es importante permitir el regreso a clases presenciales con una buena estrategia que prevenga los contagios y también permita el avance de las actividades económicas.

.

Pandemia afectó dinámicas sociales de padres de familia: Segob

Por otra parte, la titular de la Segob señaló que la pandemia ha afectado las dinámicas sociales, especialmente la de los padres de familia. Asimismo, dijo que no se puede pasar por alto el gran impacto que la pandemia por Covid-19 ha tenido en el ámbito familiar.

Olga Sánchez Cordero aseguró que son las madres y padres de familia quienes han tenido que “sacrificar muchas cuestiones” para apoyar académicamente a sus hijos. Además, resaltó la importancia de una ley del sistema de cuidados, pues la mayoría de los padres que tuvieron que adaptar sus actividades por la educación en casa fueron las mujeres.

Por ello, resaltó que el regreso a clases presenciales seguro depende de la unión de los gobiernos estatales y federal. Así como de demostrar la solidez de los gobiernos para enfrentar “esta nueva ola como un frente sólido”.

.

Segob: Reuniones son importantes para el combate a la pandemia

Por otra parte, Sánchez Cordero aseguró que las reuniones de trabajo como la que presidió el pasado 5 de agosto, son de vital importancia para el combate a la pandemia por Covid-19.

“Estas sesiones –siempre estoy convencida– que son un ejercicio republicano y federalista permanente que nos ha permitido compartir el desarrollo de estrategias eficaces mediante el entendimiento y, sobre todo, la inclusión de todas las opiniones, logrando generar sinergias para afrontar esta enfermedad y muchos otros temas más de la mejor manera posible en todo el país. Y así lo seguiremos haciendo”- OLGA SÁNCHEZ CORDERO, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Resaltó la importancia de las reuniones ya que cambian con rapidez los tópicos como:

casos de contagio

hospitalización

avance de la estrategia de vacunación en las entidades federativas

regreso a clases presenciales

.

En la reunión participaron los gobernadores, así como los titulares de las Secretarías de

Educación Pública

Turismo

Economía

Trabajo y Previsión Social

Así como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

.

Habrá regreso a clases presenciales pese a semáforo rojo: Hugo López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que el regreso a clases presenciales se hará sin importar si decretó el semáforo rojo en alguna entidad. Asimismo, declaró que la educación será considerada como una actividad esencial y esto será respaldado por el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Así, el regreso a clases presenciales no estará sujeto a las restricciones que los diferentes gobiernos puedan instaurar, dependiendo del semáforo epidemiológico. Por otra parte, recordó que ya no existirán cierres totales de lugares públicos durante el semáforo rojo para no seguir afectando a la economía.