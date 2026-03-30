Rescatan con vida a minero tras más de 100 horas atrapado en Sinaloa

Luego de más de 100 horas de labores ininterrumpidas, autoridades federales y estatales lograron rescatar con vida a uno de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el rescate se concretó a las 00:25 horas de este lunes 30 de marzo, cuando brigadas de emergencia localizaron y extrajeron a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo.

Tras ser llevado a la superficie mediante protocolos de seguridad, el trabajador fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde recibió atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene contacto constante con los familiares de los mineros, a quienes se les informa sobre los avances en las tareas de rescate.

Las autoridades señalaron que el operativo continúa activo con el objetivo de localizar y rescatar a los otros tres trabajadores que aún permanecen al interior de la mina, por lo que las acciones de búsqueda no se han detenido.