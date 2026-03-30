Milagro bajo tierra: rescatan con vida a minero tras días atrapado en Sinaloa

Después de más de cuatro días de angustia, oscuridad y esperanza suspendida, la madrugada en Sinaloa trajo una noticia que parecía imposible: uno de los mineros atrapados en la mina Santa Fe fue rescatado con vida.

El reloj marcaba más de 100 horas desde el derrumbe cuando los equipos de rescate lograron sacar al primer trabajador. Su supervivencia no solo representa una hazaña técnica, sino también un símbolo de resistencia humana frente a condiciones extremas.

El accidente que paralizó a todos

Todo comenzó el pasado 25 de marzo, cuando un colapso dentro de la mina —provocado por el desbordamiento de una presa de jales— convirtió los túneles en un laberinto de lodo y peligro.

De los 25 trabajadores que se encontraban en el lugar, 21 lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados a cientos de metros de profundidad.

Desde ese momento, la mina dejó de ser un sitio de trabajo para convertirse en un escenario de incertidumbre.

Una carrera contra el tiempo

Las labores de rescate no han sido sencillas. El interior de la mina quedó bloqueado por lodo espeso, piedras y escombros, lo que obligó a los equipos a avanzar lentamente y con extrema precaución.

Más de 300 rescatistas, entre elementos del Ejército, Protección Civil y especialistas mineros, trabajan día y noche en condiciones de alto riesgo.

A pesar de las dificultades, lograron mantener con vida a los trabajadores atrapados mediante el suministro de oxígeno, agua y alimentos.

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El momento que cambió todo

La madrugada del rescate marcó un punto de inflexión. Tras días de perforaciones, maniobras técnicas y esperanza, uno de los mineros fue finalmente localizado y extraído con vida.

Su salida no solo confirma que sobrevivir era posible, sino que reaviva la esperanza para los tres trabajadores que aún permanecen bajo tierra.

Esperanza que sigue latiendo

Aunque el rescate de un minero es una gran noticia, la misión está lejos de terminar. Las brigadas continúan avanzando entre túneles inestables, con el objetivo de llegar a los demás.

Las autoridades mantienen comunicación constante con las familias, mientras el país entero sigue atento a cada avance.

Porque en medio del barro, la oscuridad y el peligro, hay algo que no se ha derrumbado: la esperanza de encontrarlos a todos con vida.