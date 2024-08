Respetamos la soberanía de México: Embajada de EU a AMLO

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pausara las relaciones con las Embajadas de Canadá y Estados Unidos, esta última envió una carta en donde asegura respetar la soberanía del país

Eso en relación a los señalamientos del mandatario, quien lamentó que el embajador Ken Salazar y las autoridades canadienses opinaran y de paso criticara la reforma al Poder Judicial, recientemente avalada en comisión.

"Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que los comentarios del Embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México", se lee en el escrito difundido en las redes sociales de Salazar.

Siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos en la nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto.

Al mismo tiempo la Embajada señaló que se trabaja de manera conjunta para lograr la integración económica de América del Norte, así como los desafíos de seguridad que afectan a los dos países.

Si bien la Embajada de Estados Unidos se dijo apoyar el concepto de la reforma impulsada por López Obrador, también dio a conocer su preocupación por lo que significa la elección de jueces y magistrados por medio del voto.

"Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del Gobierno de México", añade.

Vamos a darnos nuestro tiempo: AMLO

Después de escuchar el posicionamiento de Ken Salazar acerca de la reforma al Poder Judicial, lo cual se dio la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió pausar las relaciones con la Embajada de Estados Unidos en México.

"Esto no es un asunto de pleito, de enemistades pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo. No vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, es como leerla la cartilla", señaló hoy martes en conferencia.

El propio López Obrador también reprochó al Gobierno de Canadá por hacer lo propio, cuando el embajador Graeme C. Clark criticó la reforma.

"Ojalá y el Departamento de Estrado, porque tampoco es él... que casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la Embajada, lo hacen los canadienses, que es de pena ajena, con todo respeto para el Gobierno de Canadá, parece estado asociado", señaló.